Через втрати по всій росії знімають зі зберігання і відновлюють техніку та озброєння - Міноборони

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"Для поповнення поточних втрат у техніці росіяни знімають зі зберігання необхідні зразки озброєння військової техніки. Як стало відомо головному управлінню розвідки Міноборони починаючи з квітня цього року по всій території росії включаючи найвіддаленіші регіони, такі як Калінінградська область, а також острів Сахалін проводяться заходи щодо зняття зі зберігання, відновлення, підготовки до відправки, транспортування до районів оперативного призначення, а також подальшого застосування росією озброєння і техніки", - розповів Мотузяник.

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За його словами, аби знищити найбільш важливі військові та цивільні об'єкти, позбавити Україну стратегічних запасів, а також зірвати плани з постачання озброєння, військової техніки від іноземних партнерів росія продовжує застосовувати високоточну зброю, засоби ураження наземного, повітряного та морського базування.

"Протягом останніх тьох діб ворог суттєво наростив інтенсивність нанесення ракетних ударів по території України", - сказав Мотузяник.

Окрім того, він повідомив, що кремль продовжує утримувати на білоруській території ракетні та рекетно-зенітні підрозділи, а також літаки оперативно тактичної авіації, які залучаються для завдання ударів по цивільних об'єктах на території України.

Доповнення

30 червня Генштаб повідомляв, що втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35,6 тис. осіб, 1573 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Додамо

В кінці травня повідомлялося, що білорусь знімає з баз зберігання танки та БМП для подальшої передачі рф.