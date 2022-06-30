Из-за потерь по всей россии снимают с хранения и восстанавливают технику и вооружение - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. С апреля по всей территории россии, включая самые отдаленные регионы, такие как Калининградская область, а также остров Сахалин, снимают с хранения и восстанавливают технику и вооружение. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.
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Для пополнения текущих потерь в технике россияне снимают с хранения необходимые образцы вооружения военной техники. мероприятия по снятию с хранения, восстановлению, подготовке к отправке, транспортировке в районы оперативного назначения, а также дальнейшему применению россией вооружения и техники", - рассказал Мотузяник.
Детали
По его словам, чтобы уничтожить наиболее важные военные и гражданские объекты, лишить Украину стратегических запасов, а также сорвать планы по поставке вооружения, военной техники от иностранных партнеров россия продолжает применять высокоточное оружие, средства поражения наземного, воздушного и морского базирования.
"В течение последних суток враг существенно нарастил интенсивность нанесения ракетных ударов по территории Украины", - сказал Мотузяник.
Кроме того, он сообщил, что кремль продолжает удерживать на белорусской территории ракетные и рекетно-зенитные подразделения, а также самолеты оперативно-тактической авиации, которые привлекаются для нанесения ударов по гражданским объектам на территории Украины.
Дополнение
30 июня Генштаб сообщал, что потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35,6 тыс. человек, 1573 танков и сотен единиц другой военной техники.
Добавим
В конце мая сообщалось, что беларусь снимает с баз хранения танки и БМП для последующей передачи рф.