Генштаб ЗСУ: ліквідовано вже близько 35,6 тис. окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,



танків ‒ 1573 (+1),



бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6),



артилерійських систем – 790 (+9),



РСЗВ - 246 (+0),



засобів ППО - 104 (+1),



літаків – 217 (+0),



гелікоптерів – 185 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),



крилатих ракет - 143 (+1),



кораблів/катерів - 14 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4),



спецтехніки - 61 (+0).



"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.

Доповнення

Авіація ПС ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських військ на різних напрямках. Знищено два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, техніку та живу силу ворога.