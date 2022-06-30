Генштаб ЗСУ: ліквідовано вже близько 35,6 тис. окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 35,6 тис. осіб, 1573 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.06 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 1573 (+1),
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- бойових броньованих машин ‒ 3726 (+6),
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- артилерійських систем – 790 (+9),
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- РСЗВ - 246 (+0),
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- засобів ППО - 104 (+1),
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- літаків – 217 (+0),
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- гелікоптерів – 185 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),
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- крилатих ракет - 143 (+1),
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- кораблів/катерів - 14 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4),
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- спецтехніки - 61 (+0).
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"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - повідомили у Генштабі.
Доповнення
Авіація ПС ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських військ на різних напрямках. Знищено два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, техніку та живу силу ворога.