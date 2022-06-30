Авіація ЗСУ вдарила по позиціях росіян: знищено склади боєприпасів, озброєння та живу силу ворога

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"29 червня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках", - йдеться у повідомленні.

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Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, як вказано, уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога.

Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України.

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Тим часом українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС.