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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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Авіація ЗСУ вдарила по позиціях росіян: знищено склади боєприпасів, озброєння та живу силу ворога

Авіація ЗСУ вдарила по позиціях росіян: знищено склади боєприпасів, озброєння та живу силу ворога

Київ • УНН

 • 311669 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських військ на різних напрямках. Знищено два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, техніку та живу силу ворога, передає УНН з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Цитата

"29 червня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, як вказано, уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога.

Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України.

Доповнення

Тим часом українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС.

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