Авіація ЗСУ вдарила по позиціях росіян: знищено склади боєприпасів, озброєння та живу силу ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських військ на різних напрямках. Знищено два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, техніку та живу силу ворога, передає УНН з посиланням на дані Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Цитата
"29 червня ударна авіація Повітряних Сил Збройних Сил України здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м, як вказано, уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, знищили техніку та живу силу ворога.
Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України.
Доповнення
Тим часом українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС.