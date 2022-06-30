Генштаб ВСУ: ликвидировано уже около 35,6 тыс. оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 35,6 тыс. человек, 1573 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 30.06 ориентировочно составляют:
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- личного состава - около 35 600 (+150) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 1573 (+1),
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- боевых бронированных машин ‒ 3726 (+6),
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- артиллерийских систем – 790 (+9),
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- РСЗО – 246 (+0),
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- средств ПВО - 104 (+1),
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- самолетов – 217 (+0),
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- вертолетов – 185 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1),
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- крылатых ракет – 143 (+1),
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- кораблей/катеров - 14 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн - 2602 (+4),
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- спецтехники – 61 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.
Дополнение
Авиация ПС ВСУ осуществила до двадцати групповых авиаударов по позициям российских войск на разных направлениях. Уничтожены два склада боеприпасов, склад ракетно-артиллерийского вооружения, техника и живая сила врага.