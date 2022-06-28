білорусь тримає на кордоні з Україною до шести батальйонів військових – Міноборони

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"На кордоні з Україною перебуває до 6 батальйонів білоруської армії, тобто їх раніше було 7, а зараз до 6. Вони прикривають ділянку кордону, намагаються везти розвідку та проводять демонстративні дії", - розповів Мотузяник.

Деталі

Речник Міноборони з посиланням на українську розвідку повідомив, що українська розвідка повідомляє, що станом на зараз поки що не фіксують формування якогось наступального російського угруповання на території білорусі.

Доповнення

Раніше Мотузяник повідомляв, що на кордоні білорусі з Україною, у Брестській та Гомельській областях, перебуває до семи батальйонів військових. Це приблизно 3,5-4 тис. особового складу.

Генштаб не виключає проведення провокацій від ЗС білорусі у прикордонних районах.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що у білорусі готують російські ДРГ для подальших дій в Україні.