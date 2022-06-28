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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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білорусь тримає на кордоні з Україною до шести батальйонів військових – Міноборони

білорусь тримає на кордоні з Україною до шести батальйонів військових – Міноборони

Київ • УНН

 • 68854 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. На кордоні з Україною зменшилася кількість батальйонів білоруської армії – тепер їх менше ніж сім. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

"На кордоні з Україною перебуває до 6 батальйонів білоруської армії, тобто їх раніше було 7, а зараз до 6. Вони прикривають ділянку кордону, намагаються везти розвідку та проводять демонстративні дії", - розповів Мотузяник.

Деталі

Речник Міноборони з посиланням на українську розвідку повідомив, що українська розвідка повідомляє, що станом на зараз поки що не фіксують формування якогось наступального російського угруповання на території білорусі.

Доповнення

Раніше Мотузяник повідомляв, що на кордоні білорусі з Україною, у Брестській та Гомельській областях, перебуває до семи батальйонів військових. Це приблизно 3,5-4 тис. особового складу.

Генштаб не виключає проведення провокацій від ЗС білорусі у прикордонних районах.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що у білорусі готують російські ДРГ для подальших дій в Україні.

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