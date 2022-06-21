білорусь тримає на кордоні з Україною до семи батальйонів військових – Міноборони

ukru
НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
Ексклюзив
11:39 • 21721 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 53547 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 63987 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 64678 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 68846 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 79027 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 208260 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148145 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172136 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 195087 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.2 м/с
91 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 143853 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 173265 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 64765 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 83734 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 84636 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 208246 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 485251 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 435808 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 642623 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 764052 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 17376 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 42103 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 83734 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 110341 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 144769 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

білорусь тримає на кордоні з Україною до семи батальйонів військових – Міноборони

білорусь тримає на кордоні з Україною до семи батальйонів військових – Міноборони

Київ • УНН

 • 103284 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. На кордоні білорусі з Україною, у Брестській та Гомельській областях, зараз перебуває до семи батальйонів військових. Це приблизно 3,5-4 тис. особового складу. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник в ефірі українського телемарафону, передає УНН.

Цитата

"На кордоні в Брестській та Гомельській областях зараз до семи білоруських батальйонів. Це близько 3,5-4 тис. особового складу. Але треба розуміти, що там є і російські війська. Не скажу їх кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартовані. Враховуючи те, що сьогодні білоруська сторона надає росії всю логістику, цілком можливий варіант, що росіяни зможуть доволі швидко перекинути на територію білорусі якісь додаткові резерви й, можливо, підготувати наступ, але до цього треба готуватися. Станом на цей день ми цього поки що не бачимо", - розповів Мотузяник.

Деталі

Мотузяник зазначив, що загроза з боку білорусі власне ніколи не спадала.

"Але для того, щоб з території цієї країни знову розвинути наступ потрібно створити потужне наступальне угрупування…Зараз такого угрупування ми не бачимо. Зараз дії рф та дії білоруської армії змушують нас тримати там війська. Це така російська тактика станом на сьогодні. Основний удар Луганщина та Донеччина, решта – постійні обстріли та відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. В такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо, що щойно ми звідти підрозділи заберемо, вони можуть здійснити повторний наступ. В найближчій перспективі ми поки що цього не бачимо", - сказав він.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в білорусі наразі немає такої концентрації військ, яка була 24 лютого.

На днях радник МВС Вадим Денисенко повідомляв, що ймовірність вступу білорусів до цієї війни своїми збройними силами дуже низька.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.20
Ethereum
$1,862.57