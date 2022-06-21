білорусь тримає на кордоні з Україною до семи батальйонів військових – Міноборони

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"На кордоні в Брестській та Гомельській областях зараз до семи білоруських батальйонів. Це близько 3,5-4 тис. особового складу. Але треба розуміти, що там є і російські війська. Не скажу їх кількості, але є низка населених пунктів, де вони розквартовані. Враховуючи те, що сьогодні білоруська сторона надає росії всю логістику, цілком можливий варіант, що росіяни зможуть доволі швидко перекинути на територію білорусі якісь додаткові резерви й, можливо, підготувати наступ, але до цього треба готуватися. Станом на цей день ми цього поки що не бачимо", - розповів Мотузяник.

Деталі

Мотузяник зазначив, що загроза з боку білорусі власне ніколи не спадала.

"Але для того, щоб з території цієї країни знову розвинути наступ потрібно створити потужне наступальне угрупування…Зараз такого угрупування ми не бачимо. Зараз дії рф та дії білоруської армії змушують нас тримати там війська. Це така російська тактика станом на сьогодні. Основний удар Луганщина та Донеччина, решта – постійні обстріли та відволікання нашої уваги, сковування дій наших підрозділів. В такий спосіб вони примушують нас тримати там війська. Ми чудово розуміємо, що щойно ми звідти підрозділи заберемо, вони можуть здійснити повторний наступ. В найближчій перспективі ми поки що цього не бачимо", - сказав він.

Доповнення

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в білорусі наразі немає такої концентрації військ, яка була 24 лютого.

На днях радник МВС Вадим Денисенко повідомляв, що ймовірність вступу білорусів до цієї війни своїми збройними силами дуже низька.