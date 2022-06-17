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На сьогодні у білорусі немає такої концентрації військ для наступу, як 24 лютого - Данілов

На сьогодні у білорусі немає такої концентрації військ для наступу, як 24 лютого - Данілов

Київ • УНН

 • 138245 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в білорусі наразі немає такої концентрації військ, яка була 24 лютого. Про це інформує УНН з посиланням на Радіо НВ.

Цитата

“Ми володіємо інформацією, що відбувається сьогодні на території білорусі. На сьогоднішній день ми не бачимо таких загроз (щодо вторгнення — ред.), тому що там немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий наступ, який відбувався 24 лютого. Концентрація російських військ, яка була на 24 лютого, на сьогоднішній день в білорусі відсутня. Коли звідси наші військові вигнали рашистів, і вони тікали через білорусь, вони в білорусі не залишилися, а були передислоковані у переважній більшості на Донецький, Луганський і Харківський напрямок”, — зазначив він.

Деталі

Данілов відповідаючи на запитання, чи готові білоруські війська вторгнутися в Україну зазначив: “Коли ми кажемо готові чи не готові, треба розуміти, що це війська. Якщо вони будуть підняті по тій чи іншій тривозі, вони можуть робити ті чи інші речі. Ми на сьогоднішній день не бачимо, що там є спроможності, там є сили”.

Секретар РНБО також наголосив, що росія вже “політично окупувала” білорусь.

“Треба розуміти, що лукашенко знаходиться під великим впливом рф. росія фактично вже політично окупувала білорусь. І казати про те, що це вільна країна, — це велике, скажімо так, припущення”, — додав він.

Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози вторгнення з боку білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях України.

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