На сегодняшний день в беларуси нет такой концентрации войск для наступления, как 24 февраля - Данилов

ukru
19:03 • 4152 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 55268 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 97605 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 74703 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 53412 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73294 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66458 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105425 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119416 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126205 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 66149 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 70760 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 51681 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 26726 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 39506 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105425 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106590 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246602 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276278 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 213010 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 70760 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119416 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 105985 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123602 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125911 просмотра
Актуальное
На сегодняшний день в беларуси нет такой концентрации войск для наступления, как 24 февраля - Данилов

На сегодняшний день в беларуси нет такой концентрации войск для наступления, как 24 февраля - Данилов

Киев • УНН

 • 138241 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в беларуси пока нет такой концентрации войск, которая была 24 февраля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио НВ.

Цитата

“Мы владеем информацией, что происходит сегодня на территории беларуси. На сегодняшний день мы не видим таких угроз (относительно вторжения — ред.), потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы сделать такое наступление, которое происходило 24 февраля. Концентрация русских войск, которая была на 24 февраля, на сегодняшний день в беларусе отсутствует. Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, и они убегали через беларусь, они в белорусе не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на Донецкое, Луганское и Харьковское направление”, — отметил он.

Детали

Данилов отвечая на вопрос, готовы ли белорусские войска вторгнуться в Украину отметил: “Когда мы говорим готовы или не готовы, надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или другой тревоге, они могут делать те или другие вещи. Мы на сегодняшний день не видим, что там есть способности, там есть силы”.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что россия уже “политически оккупировала” беларусь.

“Надо понимать, что лукашенко находится под большим влиянием рф. россия фактически уже политически оккупировала беларусь. И говорить о том, что это свободная страна, — это большое, скажем так, предположение”, — добавил он.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего о возможной угрозе вторжения со стороны беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы