На сегодняшний день в беларуси нет такой концентрации войск для наступления, как 24 февраля - Данилов

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“Мы владеем информацией, что происходит сегодня на территории беларуси. На сегодняшний день мы не видим таких угроз (относительно вторжения — ред.), потому что там нет достаточного количества сил и средств для того, чтобы сделать такое наступление, которое происходило 24 февраля. Концентрация русских войск, которая была на 24 февраля, на сегодняшний день в беларусе отсутствует. Когда отсюда наши военные выгнали рашистов, и они убегали через беларусь, они в белорусе не остались, а были передислоцированы в подавляющем большинстве на Донецкое, Луганское и Харьковское направление”, — отметил он.

Детали

Данилов отвечая на вопрос, готовы ли белорусские войска вторгнуться в Украину отметил: “Когда мы говорим готовы или не готовы, надо понимать, что это войска. Если они будут подняты по той или другой тревоге, они могут делать те или другие вещи. Мы на сегодняшний день не видим, что там есть способности, там есть силы”.

Секретарь СНБО также подчеркнул, что россия уже “политически оккупировала” беларусь.

“Надо понимать, что лукашенко находится под большим влиянием рф. россия фактически уже политически оккупировала беларусь. И говорить о том, что это свободная страна, — это большое, скажем так, предположение”, — добавил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего о возможной угрозе вторжения со стороны беларуси, на котором поручил провести проверку готовности в четырех областях Украины.