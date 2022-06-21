беларусь держит на границе с Украиной до семи батальонов военных – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. На границе беларуси с Украиной, в Брестской и Гомельской областях, сейчас находится до семи батальонов военных. Это примерно 3,5-4 тыс. личного состава. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире украинского телемарафона, передает УНН.
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"На границе в Брестской и Гомельской областях сейчас до семи белорусских батальонов. Это около 3,5-4 тыс. личного состава. Но надо понимать, что там есть и российские войска. Не скажу их количество, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы. Учитывая то, что сегодня белорусская сторона предоставляет россии всю логистику, вполне возможный вариант, что россияне смогут довольно быстро перебросить на территорию беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому нужно готовиться. Сегодня мы этого пока не видим", – рассказал Мотузяник.
Детали
Мотузяник отметил, что угроза со стороны беларуси фактически никогда не спадала.
"Но для того, чтобы с территории этой страны снова развить наступление нужно создать мощную наступательную группировку… Сейчас такой группировки мы не видим. Сейчас действия рф и действия белорусской армии заставляют нас держать там войска. Это такая российская тактика по состоянию на сегодня. Основной удар Луганская и Донецкая области, остальное – постоянные обстрелы и отвлечение нашего внимания, сковывания действий наших подразделений, таким образом, они заставляют нас держать там войска. В ближайшей перспективе мы пока этого не видим", - сказал он.
Дополнение
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в беларуси пока нет такой концентрации войск, которая была 24 февраля.
На днях советник МВД Вадим Денисенко сообщал, что вероятность вступления белорусов в эту войну своими вооруженными силами очень низкая.