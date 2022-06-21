беларусь держит на границе с Украиной до семи батальонов военных – Минобороны

ukru
13:44 • 37615 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 65578 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 58355 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 37318 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 64010 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 61983 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 102430 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 117912 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125770 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 113066 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

рф атаковала энергообъекты, в Одесской и Днепропетровской областях часть жителей без света - ДТЭК

15 марта, 08:18 • 52477 просмотра
Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

Убийство активиста Ганула в Одессе: полиция рассматривает три версии, включая "российский след"

15 марта, 08:48 • 48086 просмотра
Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

Ночная атака рф задела два района Киевской области: показали последствия

15 марта, 09:17 • 51188 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 46310 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 32836 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 102434 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 104016 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 244449 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 274185 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 210948 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 46323 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 117913 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 104962 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 122631 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 124984 просмотра
Актуальное
беларусь держит на границе с Украиной до семи батальонов военных – Минобороны

беларусь держит на границе с Украиной до семи батальонов военных – Минобороны

Киев • УНН

 • 103281 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. На границе беларуси с Украиной, в Брестской и Гомельской областях, сейчас находится до семи батальонов военных. Это примерно 3,5-4 тыс. личного состава. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире украинского телемарафона, передает УНН.

Цитата

"На границе в Брестской и Гомельской областях сейчас до семи белорусских батальонов. Это около 3,5-4 тыс. личного состава. Но надо понимать, что там есть и российские войска. Не скажу их количество, но есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы. Учитывая то, что сегодня белорусская сторона предоставляет россии всю логистику, вполне возможный вариант, что россияне смогут довольно быстро перебросить на территорию беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому нужно готовиться. Сегодня мы этого пока не видим", – рассказал Мотузяник.

Детали

Мотузяник отметил, что угроза со стороны беларуси фактически никогда не спадала.

"Но для того, чтобы с территории этой страны снова развить наступление нужно создать мощную наступательную группировку… Сейчас такой группировки мы не видим. Сейчас действия рф и действия белорусской армии заставляют нас держать там войска. Это такая российская тактика по состоянию на сегодня. Основной удар Луганская и Донецкая области, остальное – постоянные обстрелы и отвлечение нашего внимания, сковывания действий наших подразделений, таким образом, они заставляют нас держать там войска. В ближайшей перспективе мы пока этого не видим", - сказал он.

Дополнение

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в беларуси пока нет такой концентрации войск, которая была 24 февраля.

На днях советник МВД Вадим Денисенко сообщал, что вероятность вступления белорусов в эту войну своими вооруженными силами очень низкая.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы