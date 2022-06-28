беларусь держит на границе с Украиной до шести батальонов военных – Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. На границе с Украиной уменьшилось количество батальонов белорусской армии – теперь их меньше семи. Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга, передает УНН.
Цитата
"На границе с Украиной находятся до 6 батальонов белорусской армии, то есть их раньше было 7, а сейчас до 6. Они прикрывают участок границы, пытаются везти разведку и проводят демонстративные действия", - рассказал Мотузяник.
Детали
Спикер Минобороны со ссылкой на украинскую разведку сообщил, что по состоянию на данный момент пока не фиксируют формирование какой-то наступательной российской группировки на территории беларуси.
Дополнение
Раньше Мотузяник сообщал, что на границе беларуси с Украиной, в Брестской и Гомельской областях, находится до семи батальонов военных. Это примерно 3,5-4 тыс. личного состава.
Генштаб не исключает проведения провокаций от ВС беларуси в приграничных районах.
Генштаб ВСУ сообщал, что в беларуси готовят российские ДРГ для дальнейших действий в Украине.