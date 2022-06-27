Генштаб не виключає проведення провокацій від ЗС білорусі у прикордонних районах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. У Генеральному штабі проведення демонстративних і провокаційних дій з боку підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних з Україною районах. Про це йдеться в зведенні ГШ ЗСУ станом на 18:00 понеділка, пише УНН.
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“На Волинському та Поліському напрямках не виключається проведення демонстративних і провокаційних дій з боку підрозділів збройних сил республіки білорусь в прикордонних з Україною районах, а також посилення ведення розвідки для уточнення позицій та характеру діяльності наших військ”, — йдеться в зведенні.
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У ГШ очікують продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору республіки білорусь.
Генштаб закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Зазначається також, що на Сіверському напрямку підрозділи збройних сил російської федерації продовжують перебувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.
Нагадаємо
Генштаб ЗСУ повідомляв, що у білорусі готують російські ДРГ для подальших дій в Україні.
Головне розвідуправління Міноборони України заявляло, що ракетні удари з території білорусі — масштабна провокація росії з метою подальшого втягування білорусі у війну проти України.