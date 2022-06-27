Генштаб не исключает проведения провокаций от ВС беларуси в приграничных районах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Генеральном штабе проведение демонстративных и провокационных действий со стороны подразделений вооруженных сил республики беларусь в приграничных с Украиной районах. Об этом говорится в сводке ГШ ВСУ по состоянию на 18:00 понедельника, пишет УНН.
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“На Волынском и Полесском направлениях не исключается проведение демонстративных и провокационных действий с стороны подразделений вооруженных сил республики беларусь в пограничных с Украиной районах, а также усиление ведения разведки для уточнения позиций и характера деятельности наших войск”, — говорится в своде.
Детали
В ГШ ожидают продолжения авиационных и ракетных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь.
Генштаб призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Отмечается также, что на Северском направлении подразделения вооруженных сил российской федерации продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью сковывания действий подразделений Сил обороны.
Напомним
Генштаб ВСУ сообщал, что в беларуси готовят российские ДРГ для дальнейших действий в Украине.
Главное разведуправление Минобороны Украины заявляло, что ракетные удары с территории белоруси — масштабная провокация россии с целью дальнейшего втягивания беларуси в войну против Украины.