Возле украинской границы находится семь батальонов вс беларуси – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. На границе с Украиной находятся семь батальонов белорусской армии. Сейчас прямое военное наступление со стороны беларуси маловероятно. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, передает УНН со ссылкой на ГУР.
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“Сегодня прямой угрозы со стороны беларуси нет, потому что не создана группировка войск, не развернута система управления этой группировкой. Это основной элемент того, что продолжается непосредственная подготовка к боевым действиям”, – объяснил Скибицкий.
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Но, по его словам, пребывание у границы семи батальонов вооруженных сил беларуси побуждает украинское командование привлекать дополнительные силы сдерживания и усиливать разведку.
“Это отвлекает ресурсы и средства от нашего восточного фронта. Кроме того, постоянное перемещение войск направлено на то, чтобы держать нас в напряжении. Отрабатываются отдельные элементы, тактические эпизоды возможных наступательных действий именно с территории беларуси", – отметил Скибицкий.
Дополнение
28 июня представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщал, что беларусь держит на границе с Украиной до шести батальонов военных.
Вчера, 30 июня, заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что пока нет признаков формирования наступательной группировки со стороны беларуси.