Держприкордонслужба не фіксує ознак формування наступальних угруповань у білорусі

Цитата

“Підрозділи білорусі продовжують завдання з прикриття білорусько-українського кордону в межах брестської та гомельської областей. Змін у чисельності складу наразі не спостерігається. Власне, ознак формування наступальних угруповань також не виявлено”, – сказав Демченко.

Деталі

Зокрема, у прикордонних районах проводяться заходи з інженерного облаштування. Також ДПСУ фіксує активне використання засобів радіоелектронної боротьби, аби ускладнити спостереження за територією білорусі.

Водночас, окремі підрозділи збройних сил росії продовжують перебувати в прикордонних районах брянської та курської областей, і таким чином демонструється присутність, аби сковувати дії сил оборони України і не дозволити нам перекинути ці підрозділи на інші більш важливі напрямки, де ведуться активні бойові дії.

Однак, формування ворогом ударного угруповання, яке б могло здійснити повторне вторгнення на територію України, – не спостерігається.

Доповнення

Як писав УНН, моніторингова група “Беларускі Гаюн” повідомляє про пересування колони техніки у бік українських кордонів.