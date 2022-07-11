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Госпогранслужба не фиксирует признаков формирования наступательных группировок в беларуси

Госпогранслужба не фиксирует признаков формирования наступательных группировок в беларуси

Киев • УНН

 • 1009015 просмотра

КИЕВ. 11 июля. УНН. Признаков формирования наступательных группировок на территории беларуси не фиксируется. Как сообщил во время брифинга помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко, изменений в численности состава также не наблюдается, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Подразделения беларуси продолжают задание по прикрытию белорусско-украинской границы в пределах брестской и гомельской областей. Изменений в численности состава пока не наблюдается. Собственно, признаков формирования наступательных группировок также не обнаружено”, – сказал Демченко.

Детали

В частности, в приграничных районах проводятся мероприятия по инженерному устройству. Также ГПСУ фиксирует активное использование средств радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить наблюдение за территорией беларуси.

В то же время, отдельные подразделения вооруженных сил россии продолжают находиться в приграничных районах брянской и курской областей, и таким образом демонстрируется присутствие, чтобы сковывать действия сил обороны Украины и не позволить нам перебросить эти подразделения на другие более важные направления, где ведутся активные боевые действия.

Однако, формирование врагом ударной группировки, которая могла бы совершить повторное вторжение на территорию Украины, – не наблюдается.

Дополнение

Как писал УНН, мониторинговая группа “Беларускі Гаюн” сообщал о передвижении колонны техники в сторону украинских границ.

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