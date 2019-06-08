Обострение в зоне ООС: боевики совершили 28 обстрелов позиций украинских военных, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. 7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;
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- пять раз в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
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- четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- Новоалександровка Вторая - артиллерии 152 мм, минометов 82 мм
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- Дважды вблизи Марьинки - с 82 мм минометов и стрелкового оружия
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- Два раза Новогригорьевка - гранатометы и пулеметы
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- Вблизи населенного пункта Гнутово - автоматические гранатометы и стрелковое оружие
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- Николаевка - противотанковые гранатометы
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- Авдеевка - автоматические гранатометы и стрелковое оружие
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:
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- вблизи населенного пункта Новолуганское - с 122 мм артиллерии и 120 мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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- Станица-Луганская - стрелковое вооружение
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- Однажды Крымское - 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
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- Дважды Майское - с вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов
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- Зайцево - гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
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Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевых травм. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 6 июня двух оккупантов было уничтожено и еще 1 ранен.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:
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- вблизи населенного пункта Широкино - из крупнокалиберных пулеметов;
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