Обострение в зоне ООС: боевики совершили 28 обстрелов позиций украинских военных, есть погибшие и раненые

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25803 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 47151 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64423 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117269 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110248 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136852 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144462 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130052 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130128 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131303 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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Обострение в зоне ООС: боевики совершили 28 обстрелов позиций украинских военных, есть погибшие и раненые

Киев  •  УНН

 • 10521 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. 7 июня вооруженные формирования Российской Федерации 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них три раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями 152 и 122 мм артиллерии, а также минометов калибра 120 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и автоматического стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 21 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

  • вблизи населенного пункта Новоселовка Вторая - из артиллерии 152 мм, минометов калибра 82 мм и гранатометов;
  • пять раз в районе города Павлополь - из гранатометов различных систем, пулеметов и стрелкового оружия;
  • четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из вооружения боевых машин пехоты, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Новоалександровка Вторая - артиллерии 152 мм, минометов 82 мм
  • Дважды вблизи Марьинки - с 82 мм минометов и стрелкового оружия
  • Два раза Новогригорьевка - гранатометы и пулеметы
  • Вблизи населенного пункта Гнутово - автоматические гранатометы и стрелковое оружие
  • Николаевка - противотанковые гранатометы
  • Авдеевка - автоматические гранатометы и стрелковое оружие

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имеем и постоянно используем право стрелять по противнику по своему решению - штаб ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны семь раз:

  • вблизи населенного пункта Новолуганское - с 122 мм артиллерии и 120 мм минометов 120 гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • Станица-Луганская - стрелковое вооружение
  • Однажды Крымское - 82 мм минометы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие
  • Дважды Майское - с вооружения боевой машины пехоты, автоматических гранатометов
  • Зайцево - гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие

Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, пять получили ранения и 7 человек получили боевых травм. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 6 июня двух оккупантов было уничтожено и еще 1 ранен.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил один раз.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

  • вблизи населенного пункта Широкино - из крупнокалиберных пулеметов;
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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