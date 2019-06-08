Загострення в зоні ООС: бойовики здійснили 28 обстрілів позицій українських військових, є загиблі та поранені

КИЇВ. 8 червня. УНН. 7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.