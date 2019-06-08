Загострення в зоні ООС: бойовики здійснили 28 обстрілів позицій українських військових, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. 7 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню, з них три рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 152 та 122 мм артилерії, а також мінометів калібру 120 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та автоматичної стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 21 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
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- поблизу населеного пункту Новоселівка Друга – з артилерії 152 мм, мінометів калібру 82 мм та гранатометів;
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- п’ять разів в районі міста Павлопіль – з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї;
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- чотири рази в районі населеного пункту Водяне – з озброєння бойових машин піхоти, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- Новоолександрівка Друга – артилерії 152 мм, мінометів 82 мм
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- Двічі поблизу Мар'їнки – з 82 мм мінометів та стрілецької зброї
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- Два рази Новогригорівка – гранатомети та кулемети
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- Поблизу населеного пункту Гнутове – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя
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- Миколаївка – протитанкові гранатомети
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- Авдіївка – автоматичні гранатомети та стрілецька зброя
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні сім разів:
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- поблизу населеного пункту Новолуганське – з 122 мм артилерії та 120 мм мінометів 120 гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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- Станиця-Луганська – стрілецьке озброєння
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- Один раз Кримське – 82 мм міномети, гранатомети різних систем, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя
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- Двічі Травневе – з озброєння бойової машини піхоти, автоматичних гранатометів
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- Зайцеве – гранатомети, крупнокаліберні кулемети та стрілецька зброя
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Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, п’ять отримали поранення та 7 чоловік зазнали бойових травм. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки 6 червня двох окупантів було знищено та ще 1 поранено.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
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- поблизу населеного пункту Широкине – з великокаліберних кулеметів;
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