Гибель военных на полигоне: на Закарпатье объявили траур
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Сегодня на Закарпатье объявлен День траура в связи с гибелью трех военных 15 отдельного горно-пехотного батальона от взрыва миномета в Ровенской области, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.
"В субботу, 7 июля, на зданиях государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях Закарпатской области будет приспущен Государственный флаг. Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий", - говорится в сообщении.
Напомним, в пятницу (6.07) около 6:00 утра в ходе военных учений на Ровенском полигоне погибли трое бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять бойцов ранены.