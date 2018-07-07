Загибель військових на полігоні: на Закарпатті оголосили жалобу

"В суботу, 7 липня, на будинках державної влади, органів місцевого самоврядування, державних установах, підприємствах та організаціях Закарпатської області буде приспущено Державний прапор. Крім того, установам та організаціям незалежно від форми власності рекомендовано скасувати проведення розважально-концертних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п’ятницю (6.07) близько 6 години ранку в ході військових навчань на Рівненському полігоні загинули троє бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро бійців поранені.