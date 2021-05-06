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Гибель пограничника в Одесской области: начато расследование, назначен ряд экспертиз

Гибель пограничника в Одесской области: начато расследование, назначен ряд экспертиз

Киев  •  УНН

 • 14184 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Из-за гибели пограничника на озере Тудорово в Одесской области в Государственном бюро расследований начато досудебное расследование, назначен ряд экспертиз, передает УНН.

Детали

По данному факту следователи ТУ ГБР в Николаеве начали досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 УК Украины - небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях особого периода.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию лодки и ее техническое состояние, а также за проведение соответствующих инструктажей.

Сейчас назначен ряд экспертиз.

Напомним

5 мая на озере Тудорово, что находится в Беляевском районе Одесской области, во время инспектирования акватории перевернулась лодка с 4 пограничниками.

В результате происшествия трое военнослужащих смогли добраться до берега, еще один пропал.

6 мая 2021 года сотрудники аварийно-спасательного отряда ГУ ГСЧС в Одесской области нашли тело пропавшего офицера.

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