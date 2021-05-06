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Загибель прикордонника в Одеській області: розпочато розслідування, призначено низку експертиз

Київ • УНН

 • 14188 перегляди

КИЇВ. 6 травня. УНН. Через загибель прикордонника на озері Тудорове в Одеській області у Державному бюро розслідувань розпочато досудове розслідування, призначено низку експертиз, передає УНН.

Деталі

За вказаним фактом слідчі ТУ ДБР у Миколаєві розпочали досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України — недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах особливого періоду.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії, встановлюються особи, відповідальні за експлуатацію човна та його технічний стан, а також за проведення відповідних інструктажів.

Наразі призначено низку експертиз.

Нагадаємо

5 травня на озері Тудорове, що знаходиться у Біляївському районі Одеської області, під час інспектування акваторії перевернувся човен з 4 прикордонниками.

Внаслідок події троє військовослужбовців змогли дістатися берега, ще один зник.

6 травня 2021 року співробітники аварійно-рятувального загону ГУ ДСНС в Одеській області знайшли тіло зниклого офіцера.

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