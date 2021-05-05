Човен із прикордонниками перекинувся під час патрулювання: трьох врятували, ще одного - шукають

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КИЇВ. 5 травня. УНН. На Одещині під час патрулювання кордону перекинувся човен з прикордонниками. Троє військовослужбовців врятувалися, пошуки четвертого тривають, передає УНН із посиланням на повідомлення Держприкордонслужби.

Деталі

Сьогодні близько 16-ї години на озері Тудорове перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби.

Троє військовослужбовців дісталися до суходолу, одного з них побратим фактично витягнув на собі. Усі врятовані переохолодилися, один отримав травму ніг. Наразі їм надається необхідна допомога.

Пошуки ще одного прикордонника тривають.

Додамо

До пошуків залучені прикордонники довколишніх підрозділів, співробітники сектору водної поліції Одеського районного управління, ДСНС, рибалки.

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Також ведуться пошуки з повітря. Для цього залучено вертоліт Одеської авіаескадрильї Держприкордонслужби. Працюють водолази ДСНС.

Обставини, через які сталася надзвичайна подія, з’ясовуються. Поінформовано органи прокуратури та призначено службове розслідування.

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