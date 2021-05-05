Лодка с пограничниками перевернулась во время патрулирования: трех спасли, еще одного - ищут
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В Одесской области во время патрулирования границы перевернулась лодка с пограничниками. Трое военнослужащих спаслись, поиски четвертого продолжаются, передает УНН со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.
Детали
Сегодня около 16 часов на озере Тудорово перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Госпогранслужбы.
Трое военнослужащих добрались до суши, одного из них побратим фактически вытащил на себе. Все спасенные переохладились, один получил травму ног. Сейчас им оказывается необходимая помощь.
Поиски еще одного пограничника продолжаются.
Добавим
К поискам привлечены пограничники близлежащих подразделений, сотрудники сектора водной полиции Одесского районного управления, ГСЧС, рыбаки.
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Также ведутся поиски с воздуха. Для этого привлечен вертолет Одесской авиаэскадрильи Госпогранслужбы. Работают водолазы ГСЧС.
Обстоятельства, по которым произошло ЧП, выясняются. Проинформированы органы прокуратуры и назначено служебное расследование.