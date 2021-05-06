Знайдено тіло прикордонника, який зник після перекидання човна

Деталі

“Сьогодні, близько 12-ї години, рятувальники знайшли тіло офіцера-прикордонника, який під час служби перекинувся на човні та зник. Його відучора шукали прикордонники, рятувальники ДСНС, співробітники водної поліції, місцеві жителі, із залученням човнів, авіаційної техніки та водолазів”, — вказано у повідомленні відомства.

У ДПСУ також додали, що: “Майор Костянтин Коняєв займав посаду заступника начальника відділу прикордонної служби „Маяки“ з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону. Йому було 32 роки і справі охорони кордону він присвятив більше 15 років свого життя. Після закінчення Національної академії Держприкордонслужби проходив службу на різних посадах в органах охорони кордону Азово-Чорноморського та Південного регіональних управлінь. Був одружений, у нього залишилось двоє синів. Дружина Костянтина теж прикордонниця”.

Контекст

5 травня під час патрулювання кордону та забезпечення дотримання прикордонного режиму на озері Тудорове в Одеській області перекинувся човен з прикордонним нарядом. На борту перебувало четверо військовослужбовців.

Як пояснюють прикордонники, які врятувалися, перекидання сталося внаслідок погіршення погодних умов. З їх слів, після надзвичайної події офіцер, який згодом зник, встиг скоординувати дії складу наряду, що в подальшому допомогло врятуватися решті.