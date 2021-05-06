Найдено тело пограничника, который исчез после опрокидывания лодки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня, около 12-ти часов, спасатели нашли тело офицера-пограничника, который во время службы перевернулся на лодке и исчез, об этом сообщили в ГПС Украины, пишет УНН.
Детали
“Сегодня, около 12 часов, спасатели нашли тело офицера-пограничника, который во время службы перевернулся на лодке и исчез. Его со вчерашнего дня искали пограничники, спасатели ГСЧС, сотрудники водной полиции, местные жители, с привлечением лодок, авиационной техники и водолазов”, — указано в сообщении ведомства.
В ГПСУ также добавили, что: “Майор Константин Коняев занимал должность заместителя начальника отдела пограничной службы „Маяки“ по персоналу Белгород-Днестровского пограничного отряда. Ему было 32 года и делу охраны границы он посвятил более 15 лет своей жизни. После окончания Национальной академии Госпогранслужбы проходил службу на различных должностях в органах охраны границы Азово-Черноморского и Южного региональных управлений. Был женат, у него осталось двое сыновей. Жена Константина тоже пограничница”.
Контекст
5 мая во время патрулирования границы и обеспечения соблюдения пограничного режима на озере Тудоров в Одесской области перевернулась лодка с пограничным нарядом. На борту находилось четверо военнослужащих.
Как объясняют пограничники, которые спаслись, опрокидывания произошло в результате ухудшения погодных условий. По их словам, после чрезвычайного происшествия офицер, который впоследствии исчез, успел скоординировать действия состав наряда, что в дальнейшем помогло спастись остальных.