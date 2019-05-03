Гибель моряка на катере в Одессе расследуют как самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Правоохранители Одесской области открыли производство по статье 115 ч.1 с пометкой “самоубийство” о гибели моряка на борту малого бронированного артиллерийского катера “Вышгород”. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.
"Часть 1 статья 115 с пометкой" самоубийство", - сказал он.
Напомним, 2 мая УНН стало известно, что моряк покончил с собой на борту малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород".
В ВМС официально подтвердили факт смерти военнослужащего, однако о возможном самоубийстве не говорят.
Как сообщал УНН, в воинской части, где служил погибший, проводят служебную проверку.