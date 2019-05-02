У ВМС підтвердили факт загибелі військового моряка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Військово-морських силах Збройних сил України підтвердили факт загибелі військового моряка. Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ВМС ЗС України.
"Є факт загибелі військовослужбовця Військово-морських сил Збройних сил України, наразі проводяться слідчі дії. Відповідну правову оцінку, що це було і через які причини, будуть надавати компетентні органи. Ми не можемо стверджувати, що це було саме самогубство, тому що має бути експертна оцінка", - зазначили у прес-службі.
У прес-службі додали, що це трапилося на території військової частини.
Раніше УНН повідомили у поліції, що в Одеському порту військовий моряк вчинив самогубство.