В ВМС подтвердили факт гибели военного моряка

"Есть факт гибели военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сейчас проводятся следственные действия. Соответствующую правовую оценку, что это было и по каким причинам, будут предоставлять компетентные органы. Мы не можем утверждать, что это было именно самоубийство, потому что должна быть экспертная оценка", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что это случилось на территории воинской части.

Ранее УНН сообщили в полиции, в Одесском порту военный моряк совершил самоубийство.