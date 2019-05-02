В ВМС подтвердили факт гибели военного моряка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины подтвердили факт гибели военного моряка. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе ВМС ВС Украины.
"Есть факт гибели военнослужащего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сейчас проводятся следственные действия. Соответствующую правовую оценку, что это было и по каким причинам, будут предоставлять компетентные органы. Мы не можем утверждать, что это было именно самоубийство, потому что должна быть экспертная оценка", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что это случилось на территории воинской части.
Ранее УНН сообщили в полиции, в Одесском порту военный моряк совершил самоубийство.