Загибель моряка на катері в Одесі розслідують як самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Правоохоронці Одеської області відкрили провадження за статтею 115 ч.1 з приміткою “самогубство” щодо загибелі моряка на борту малого броньованого артилерійського катера “Вишгород” . Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.
“Частина 1 стаття 115 з приміткою “самогубство”, — сказав він.
Нагадаємо, 2 травня УНН стало відомо, що моряк покінчив із собою на борту малого броньованого артилерійського катера “Вишгород”.
У ВМС офіційно підтвердили факт смерті військовослужбовця, однак про можливе самогубство не говорять.
Як повідомляв УНН, у військовій частині, де служив загиблий, проводять службову перевірку.