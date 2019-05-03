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Загибель моряка на катері в Одесі розслідують як самогубство

Загибель моряка на катері в Одесі розслідують як самогубство

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Правоохоронці Одеської області відкрили провадження за статтею 115 ч.1 з приміткою “самогубство” щодо загибелі моряка на борту малого броньованого артилерійського катера “Вишгород” . Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомив радник начальника ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк.

“Частина 1 стаття 115 з приміткою “самогубство”, — сказав він.

Нагадаємо, 2 травня УНН стало відомо, що моряк покінчив із собою на борту малого броньованого артилерійського катера “Вишгород”.

У ВМС офіційно підтвердили факт смерті військовослужбовця, однак про можливе самогубство не говорять.

Як повідомляв УНН, у військовій частині, де служив загиблий, проводять службову перевірку.

Українські Національні Новини

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