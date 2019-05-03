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Через загибель моряка у військовій частині проводиться службова перевірка

Через загибель моряка у військовій частині проводиться службова перевірка

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Через загибель моряка, яка сталася вчора, 2 травня, у військовій частині де він служив, розпочато службову перевірку. Про це УНН повідомили у прес-центрі Військово-морських сил ЗСУ.

"Наразі, за фактом загибелі, правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події. Командуванням частини проводиться службова перевірка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, за неофіційною інформацією моряк покінчив із собою на борту малого броньованого артилерійського катера "Вишгород". 

У ВМС офіційно підтвердили факт смерті військовослужбовця, однак про можливе самогубство не говорять. 

Українські Національні Новини

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