Из-за гибели моряка в воинской части проводится служебная проверка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Из-за гибели моряка, которая произошла вчера, 2 мая, в воинской части где он служил, начата служебная проверка. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Военно-морских сил ВСУ.
"Сейчас по факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия с целью предоставления правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия. Командованием части проводится служебная проверка", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, по неофициальной информации моряк покончил с собой на борту малого бронированного артиллерийского катера "Вышгород".
В ВМС официально подтвердили факт смерти военнослужащего, однако о возможном самоубийстве не говорят.