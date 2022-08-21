Захватчики открыли огонь по Марганцу и Никополю
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Марганец и Никополь. Информацию подтвердил глава Никопольской РГА Евгений Евтушенко, передает УНН.
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“Никополь и Марганец – отлеты! Пожалуйста, пройдите в безопасное место“, – говорится в сообщении.
Ранее местные власти сообщали, что сегодня ночью возможна повышенная агрессивность от оккупантов и призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним
Оккупанты ракетами обстреляли Киевский район Харькова. К тому же вечером враг открыл огонь по городу Баштанка в Николаевской области. Загорелся жилой дом.