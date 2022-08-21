Окупанти ракетами обстріляли Київський район Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про ракетний обстріл Київського району. Про це інформує УНН.
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Міський голова поінформував, що окупанти поцілили у місто три рази.
Також є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об'єктів та у приватному будинку. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що від ракетного обстрілу постраждала одна людина.
Нагадаємо
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про посилення комендантської години в області. Починаючи з 22 серпня вона триватиме з 19:00 по 07:00.