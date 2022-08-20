У Харківській області посилюють комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про посилення комендантської години в області, передає УНН. Починаючи з 22 серпня вона триватиме з 19:00 по 07:00.
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Відтепер із 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19:00 годин до 07:00 годин наступного дня.
На День Незалежності обмеження триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Обласна адміністрація просить з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях.
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“У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Перебувайте вдома та не ігноруйте тривогу“, – наголосили в ОВА.
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У разі потреби в Одеській області можуть ввести затяжну комендантську годину, як це робили у Миколаєві.