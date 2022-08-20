В Харьковской области усиливают комендантский час

Детали

Теперь с 22 августа 2022 года комендантский час продлится с 19:00 часов до 07:00 часов следующего дня.

В День Независимости ограничение продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Областная администрация просит с пониманием отнестись к подобным мерам и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях.

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“В настоящее время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Находитесь дома и не игнорируйте тревогу“, – отметили в ОВА.

Напомним

В случае необходимости в Одесской области могут ввести затяжной комендантский час, как это делали в Николаеве.