В Харьковской области усиливают комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об усилении комендантского часа в области, передает УНН. Начиная с 22 августа она продлится с 19:00 до 07:00.
Детали
Теперь с 22 августа 2022 года комендантский час продлится с 19:00 часов до 07:00 часов следующего дня.
В День Независимости ограничение продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Областная администрация просит с пониманием отнестись к подобным мерам и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях.
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“В настоящее время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом. Находитесь дома и не игнорируйте тревогу“, – отметили в ОВА.
Напомним
В случае необходимости в Одесской области могут ввести затяжной комендантский час, как это делали в Николаеве.