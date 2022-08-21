Оккупанты ракетами обстреляли Киевский район Харькова

Детали

Городской голова проинформировал, что оккупанты попали в город три раза.

Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме. Информация о пострадавших уточняется.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что от ракетных обстрелов пострадал один человек.

Напомним

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об усилении комендантского часа в области. Начиная с 22 августа она продлится с 19:00 до 07:00.