Оккупанты ракетами обстреляли Киевский район Харькова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о ракетных обстрелах Киевского района. Об этом информирует УНН.
Детали
Городской голова проинформировал, что оккупанты попали в город три раза.
Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме. Информация о пострадавших уточняется.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что от ракетных обстрелов пострадал один человек.
Напомним
Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил об усилении комендантского часа в области. Начиная с 22 августа она продлится с 19:00 до 07:00.