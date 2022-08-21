Російські війська обстріляли місто Баштанка на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Головне управління ДСНС України у Миколаївській області повідомило, що ввечері 21 серпня окупанти обстріляли місто Баштанка у Миколаївській області. Загорівся житловий будинок. Про це інформує УНН.
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21 серпня приблизно о 18:30, російські війська обстріляли м. Баштанка. Під приціл потрапив двоповерховий житловий будинок. В результаті обстрілу загорілась покрівля будинку. Вогнеборці 7 державної пожежно-рятувальної частини 3 ДПРЗ Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідували пожежу на площі 50 кв. м протягом двох годин.
Загиблих та постраждалих немає.
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