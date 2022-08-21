Российские войска обстреляли город Баштанка Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области сообщило, что вечером 21 августа оккупанты обстреляли город Баштанка в Николаевской области. Загорелся жилой дом. Об этом информирует УНН.
Детали
21 августа примерно в 18:30, русские войска обстреляли г. Баштанка. Под прицел попал двухэтажный жилой дом. В результате обстрела загорелась кровля дома. Пожарные 7 государственной пожарно-спасательной части 3 ГПРЗ Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидировали пожар на площади 50 кв. м в течение двух часов.
Погибших и пострадавших нет.
Напомним
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