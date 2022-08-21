Загарбники відкрили вогонь по Марганецю та Нікополю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Російські загарбники обстріляли Марганець та Нікополь. Інформацію підтвердив голова Нікопольської РДА Євген Євтушенко, передає УНН.
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“Нікополь та Марганець – відльоти! Будь ласка, пройдіть у безпечне місце“, – йдеться у повідомленні.
Раніше місцева влада повідомляла, що сьогодні вночі можлива підвищена агресивність від окупантів та закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо
Окупанти ракетами обстріляли Київський район Харкова. До того ж ввечері ворог відкрив вогонь по місту Баштанка у Миколаївській області. Загорівся житловий будинок.