Захватчики обстреляли деоккупированный Купянск, погибли двое прохожих - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Российские оккупанты обстреляли освобожденный Купянск в Харьковской области, погибли двое прохожих, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в среду, 23 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Купянск, Харьковская область. Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника. Погибли 2 прохожих", - сообщил Тимошенко.
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Российские военные за 21 ноября наносили удары по Волчанску и Чугуеву в Харьковской области, известно о двух раненых, еще один человек погиб, подорвавшись на мине.