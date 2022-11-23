Захватчики обстреляли деоккупированный Купянск, погибли двое прохожих - ОП

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"Купянск, Харьковская область. Оккупанты обстреляли город. Под ударом жилой дом и поликлиника. Погибли 2 прохожих", - сообщил Тимошенко.

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Российские военные за 21 ноября наносили удары по Волчанску и Чугуеву в Харьковской области, известно о двух раненых, еще один человек погиб, подорвавшись на мине.