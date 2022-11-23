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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Загарбники обстріляли деокупований Куп'янськ, загинуло двоє перехожих - ОП

Загарбники обстріляли деокупований Куп'янськ, загинуло двоє перехожих - ОП

Київ • УНН

 • 292452 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російські окупанти обстріляли звільнений Куп'янськ у Харківській області, загинуло двоє перехожих, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у середу, 23 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Куп'янськ, Харківська область. Окупанти обстріляли місто. Під ударом житловий будинок та поліклініка. Загинуло 2 перехожих", - повідомив Тимошенко.

Доповнення

Російські військові за 21 листопада завдавали ударів по Вовчанську та Чугуєву у Харківській області, відомо про двох поранених, ще одна людина загинула, підірвавшись на міні.

Українські Національні Новини

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