Загарбники обстріляли деокупований Куп'янськ, загинуло двоє перехожих - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Російські окупанти обстріляли звільнений Куп'янськ у Харківській області, загинуло двоє перехожих, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у середу, 23 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Куп'янськ, Харківська область. Окупанти обстріляли місто. Під ударом житловий будинок та поліклініка. Загинуло 2 перехожих", - повідомив Тимошенко.
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Російські військові за 21 листопада завдавали ударів по Вовчанську та Чугуєву у Харківській області, відомо про двох поранених, ще одна людина загинула, підірвавшись на міні.