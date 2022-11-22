Харківщина: росіяни вдарили по Вовчанську та Чугуєву, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російські військові за минулу добу завдавали ударів по Вовчанську та Чугуєву у Харківській області, відомо про двох поранених, ще одна людина загинула, підірвавшись на міні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 22 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Росіяни продовжувать завдавати удари із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів Харківщини", - повідомив Синєгубов.
Деталі
За даними голови ОВА:
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- Після 17 години окупанти завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську. Внаслідок попадання в житловий сектор госпіталізовані з пораненнями 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік, стан постраждалих середній.
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- Близько 21 години росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарчі споруди, кілька автомобілів. Без постраждалих.
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"Залишається високою мінна небезпека. У селі Пришиб, що в Ізюмському районі, підірвався на міні 50-річний чоловік. На жаль, загинув на місці", - вказав Синєгубов.
За добу піротехніки в області ліквідували 122 вибухонебезпечних предметів.
Доповнення
20 листопада армія рф вдарила по Харківській області з С-300, внаслідок ракетного удару загинула прокурор.