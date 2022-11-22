Харківщина: росіяни вдарили по Вовчанську та Чугуєву, є поранені

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російські військові за минулу добу завдавали ударів по Вовчанську та Чугуєву у Харківській області, відомо про двох поранених, ще одна людина загинула, підірвавшись на міні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 22 листопада, у Telegram, пише УНН.