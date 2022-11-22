Харківщина: росіяни вдарили по Вовчанську та Чугуєву, є поранені

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 36117 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 61696 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 100032 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 129574 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 178001 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 197771 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 389893 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 228862 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 195678 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 358256 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.8 м/с
95 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 58406 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 57298 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

00:25 • 58433 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 46193 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 56103 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 36077 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 389880 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 358246 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 571795 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 699919 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 86765 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 123205 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 207695 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 233036 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 225790 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Харківщина: росіяни вдарили по Вовчанську та Чугуєву, є поранені

Харківщина: росіяни вдарили по Вовчанську та Чугуєву, є поранені

Київ • УНН

 • 484567 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російські військові за минулу добу завдавали ударів по Вовчанську та Чугуєву у Харківській області, відомо про двох поранених, ще одна людина загинула, підірвавшись на міні. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у вівторок, 22 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Росіяни продовжувать завдавати удари із артилерії та РСЗВ по населених пунктах прифронтових районів Харківщини", - повідомив Синєгубов.

Деталі

За даними голови ОВА:

  • Після 17 години окупанти завдали ударів із РСЗВ по Вовчанську. Внаслідок попадання в житловий сектор госпіталізовані з пораненнями 2 людей: 57-річна жінка та 60-річний чоловік, стан постраждалих середній.
  • Близько 21 години росіяни ракетами вдарили по Чугуєву. Пошкоджені двоповерховий приватний будинок, зруйновано гараж, господарчі споруди, кілька автомобілів. Без постраждалих.

"Залишається високою мінна небезпека. У селі Пришиб, що в Ізюмському районі, підірвався на міні 50-річний чоловік. На жаль, загинув на місці", - вказав Синєгубов.

За добу піротехніки в області ліквідували 122 вибухонебезпечних предметів.

Доповнення

20 листопада армія рф вдарила по Харківській області з С-300, внаслідок ракетного удару загинула прокурор.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,056.20
Золото
$3,173.97
Tesla
$258.01
Brent
$74.96
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,838.04