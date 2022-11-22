Харьковская область: россияне ударили по Волчанску и Чугуеву, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российские военные за минувшие сутки наносили удары по Волчанску и Чугуеву Харьковской области, известно о двух раненых, еще один человек погиб, подорвавшись на мине. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во вторник, 22 ноября, в Telegram, пишет УНН.
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"Россияне продолжают наносить удары из артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов Харьковской области", - сообщил Синегубов.
Детали
По данным главы ОВА:
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- После 17 часов оккупанты нанесли удары из РСЗО по Волчанску. В результате попадания в жилищный сектор госпитализированы с ранениями 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина, состояние пострадавших среднее.
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- Около 21 часа россияне ракетами ударили по Чугуеву. Повреждены двухэтажный частный дом, разрушен гараж, хозяйственные постройки, несколько автомобилей. Без пострадавших.
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"Остается высокой минная опасность. В селе Пришиб, что в Изюмском районе, подорвался на мине 50-летний мужчина. К сожалению, погиб на месте", - указал Синегубов.
За сутки пиротехники в области ликвидировали 122 взрывоопасных предмета.
Дополнение
20 ноября армия рф ударила по Харьковской области из С-300, в результате ракетного удара погибла прокурор.