Харьковская область: россияне ударили по Волчанску и Чугуеву, есть раненые

Цитата

"Россияне продолжают наносить удары из артиллерии и РСЗО по населенным пунктам прифронтовых районов Харьковской области", - сообщил Синегубов.

Детали

По данным главы ОВА:



После 17 часов оккупанты нанесли удары из РСЗО по Волчанску. В результате попадания в жилищный сектор госпитализированы с ранениями 2 человека: 57-летняя женщина и 60-летний мужчина, состояние пострадавших среднее.



Около 21 часа россияне ракетами ударили по Чугуеву. Повреждены двухэтажный частный дом, разрушен гараж, хозяйственные постройки, несколько автомобилей. Без пострадавших.



"Остается высокой минная опасность. В селе Пришиб, что в Изюмском районе, подорвался на мине 50-летний мужчина. К сожалению, погиб на месте", - указал Синегубов.

За сутки пиротехники в области ликвидировали 122 взрывоопасных предмета.

Дополнение

20 ноября армия рф ударила по Харьковской области из С-300, в результате ракетного удара погибла прокурор.