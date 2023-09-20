Захватчики на Запорожье ударили 128 раз за сутки, есть раненые и разрушения

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«За минувшие сутки военнослужащие рф нанесли 128 ударов по 24 городам и селам Запорожской области. Враг совершил 5 РСЗО-обстрелов Новодаровки, Левадного и Степного, 12 БПЛА-атак по Каневскому, Орехову, Новодаровке, Малиновке, Степногорску, Степному и Малым Щербакам, а также нанес 6 авиаударов по Орехову, Роботино и Малой Токмачке», - написал Малашко.

По его словам, 105 артиллерийских обстрелов пришлись по территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Чаривного, Левадного, Ольговского, Белогорья, Полтавки, Лобкового, Пятихаток, Павловки и Каменского.

«В результате удара вражеского дрона-камикадзе по Степногорску ранения получили мужчины 32 и 42 лет», - отметил Малашко.

Также он сообщил, что поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Добавим

Также в ГСЧС сообщили, что в результате вражеского обстрела Орехова было повреждено здание пожарно-спасательной части. Техника и личный состав не пострадали.

Дополнение

За 18 сентября враг ударил по прифронтовым населённым пунктам Запорожской области из артиллерии, авиации и дронов 107 раз.