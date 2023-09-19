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За добу ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області

За добу ворог завдав 107 ударів по Запорізькій області

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. За добу ворог вгатив по прифронтовим населеним пунктам Запоріжчини з артилерії, авіації та дронів 107 разів. Є численні руйнування, проте обійшлось без жертв, передає УНН з посиланням на голову ОВА Юрія Малашко.

Деталі

87 артилерійських обстрілів прийшлися по території Зарічного, Залізничного, Левадного, Полтавки, Чарівного, Ольгівського, Лугівського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктів.

Зафіксовано 6 авіаударів по Оріхову й Роботиному, РСЗВ-обстріли Новодарівки та Плавнів. Також ворог атакував 12 БпЛА Гуляйполе, Щербаки, Новодарівку, Малинівку, Кам'янське, Малі Щербаки та Плавні.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих, повідомив Малашко.

Доповнення

За інформацією голови ОВА, щодо наслідків підриву Каховської ГЕС для Запорізького регіону - ситуація на контролі. Рівень води в нижньому б’єфі становить 12,08 м, що нижче норми від:

  • мінімального рівня, при якому без обмежень за потужністю можуть працювати гідроагрегати ГЕС на 2,42 м;
  • нормального підпірного рівня на 3,92 м.

У ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС рівень води в межах допустимої норми. Питна вода подається в штатному режимі без перебоїв. Дослідження якості питної води відхилень від нормативів не мають. Заморних явищ в акваторії Каховського водосховища та на інших ділянках р. Дніпро не виявлено.

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