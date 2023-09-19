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Окупанти за добу 95 разів обстріляли Херсонщину: є загиблі та поранені

Окупанти за добу 95 разів обстріляли Херсонщину: є загиблі та поранені

Київ • УНН

 • 129806 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Троє людей загинули, 11 отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів Херсонщини минулої доби. Ворог відкривав вогонь 95 разів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Деталі

За минулу добу противник випустив по Херсонщині 430 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.

російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будинок культури у Бериславському районі; територію гаражного кооперативу та підприємства у Херсоні.

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення.

Доповнення

Російські війська у неділю та у ніч на понеділок продовжували обстрілювали населені пункти Херсонщини. Чотири людини загинули, ще семеро отримали поранення.

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