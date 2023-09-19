Окупанти за добу 95 разів обстріляли Херсонщину: є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Троє людей загинули, 11 отримали поранення в результаті обстрілів російських окупантів Херсонщини минулої доби. Ворог відкривав вогонь 95 разів. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Деталі
За минулу добу противник випустив по Херсонщині 430 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків та авіації. По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будинок культури у Бериславському районі; територію гаражного кооперативу та підприємства у Херсоні.
Через російську агресію 3 людини загинули, ще 11 - дістали поранення.
Доповнення
Російські війська у неділю та у ніч на понеділок продовжували обстрілювали населені пункти Херсонщини. Чотири людини загинули, ще семеро отримали поранення.