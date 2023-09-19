Оккупанты за сутки 95 раз обстреляли Херсонщину: есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Три человека погибли, 11 получили ранения в результате обстрелов российских оккупантов Херсонщины за прошедшие сутки. Враг открывал огонь 95 раз. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Детали
За минувшие сутки противник выпустил по Херсонщине 430 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, танков и авиации. По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дом культуры в Бериславском районе; территорию гаражного кооператива и предприятия в Херсоне.
Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 11 - получили ранения.
Дополнение
Российские войска в воскресенье и в ночь на понедельник продолжали обстреливали населенные пункты Херсонщины. Четыре человека погибли, еще семеро получили ранения.