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За сутки враг нанес 107 ударов по Запорожской области

За сутки враг нанес 107 ударов по Запорожской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. За сутки враг ударил по прифронтовым населенным пунктам Запорожской области из артиллерии, авиации и дронов 107 раз. Есть многочисленные разрушения, однако обошлось без жертв, передает УНН со ссылкой на главу ОВА Юрия Малашко.

Детали

87 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Заречного, Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Чаривного, Ольговского, Луговского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

Зафиксировано 6 авиаударов по Орехову и Роботино, РСЗО-обстрелы Новодаровки и Плавней. Также враг атаковал 12 БпЛА Гуляйполе, Щербаки, Новодаровку, Малиновку, Каменское, Малые Щербаки и Плавни.

Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Без пострадавших, сообщил Малашко.

Дополнение

По информации главы ОВА, относительно последствий подрыва Каховской ГЭС для Запорожского региона - ситуация на контроле. Уровень воды в нижнем бьефе составляет 12,08 м, что ниже нормы от:

  • минимального уровня, при котором без ограничений по мощности могут работать гидроагрегаты ГЭС на 2,42 м;
  • нормального подпорного уровня на 3,92 м.

В пруду-охладителе Запорожской АЭС уровень воды в пределах допустимой нормы. Питьевая вода подается в штатном режиме без перебоев. Исследования качества питьевой воды отклонений от нормативов не имеют. Заморных явлений в акватории Каховского водохранилища и на других участках р. Днепр не обнаружено.

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