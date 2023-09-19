За сутки враг нанес 107 ударов по Запорожской области

Детали

87 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Заречного, Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Чаривного, Ольговского, Луговского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

Зафиксировано 6 авиаударов по Орехову и Роботино, РСЗО-обстрелы Новодаровки и Плавней. Также враг атаковал 12 БпЛА Гуляйполе, Щербаки, Новодаровку, Малиновку, Каменское, Малые Щербаки и Плавни.

Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры. Без пострадавших, сообщил Малашко.

Дополнение

По информации главы ОВА, относительно последствий подрыва Каховской ГЭС для Запорожского региона - ситуация на контроле. Уровень воды в нижнем бьефе составляет 12,08 м, что ниже нормы от:



минимального уровня, при котором без ограничений по мощности могут работать гидроагрегаты ГЭС на 2,42 м;



нормального подпорного уровня на 3,92 м.



В пруду-охладителе Запорожской АЭС уровень воды в пределах допустимой нормы. Питьевая вода подается в штатном режиме без перебоев. Исследования качества питьевой воды отклонений от нормативов не имеют. Заморных явлений в акватории Каховского водохранилища и на других участках р. Днепр не обнаружено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты за сутки 95 раз обстреляли Херсонщину: есть погибшие и раненые