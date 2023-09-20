Загарбники на Запоріжжі вдарили 128 разів за добу, є поранені та руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Російські окупанти за минулу добу завдали 128 ударів по 24 містах та селах Запорізької області. Поранено двох людей. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram, пише УНН.
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«За минулу добу військовослужбовці рф завдали 128 ударів по 24 містах та селах Запорізької області. Ворог здійснив 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки, Левадного та Степового, 12 БПЛА-атак по Канівському, Оріхову, Новодарівці, Малинівці, Степногірську, Степовому й Малим Щербакам, а також наніс 6 авіаударів по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці», - написав Малашко.
За його словами, 105 артилерійських обстрілів прийшлися по території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Левадного, Ольгівського, Білогір'я, Полтавки, Лобкового, П'ятихаток, Павлівки й Кам'янського.
«Внаслідок удару ворожого дрону-камікадзе по Степногірську поранення отримали чоловіки 32 та 42 років»,- зазначив Малашко.
Також він повідомив, що надійшло 35 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.
Додамо
Також в ДСНС повідомили, що врезультаті ворожого обстрілу Оріхова було пошкоджено будівлю пожежно-рятувальної частини. Техніка та особовий склад не постраждали.
Доповнення
За 18 вересня ворог вгатив по прифронтовим населеним пунктам Запорізької області з артилерії, авіації та дронів 107 разів.